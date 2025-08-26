Каталог женской обуви Женская обувь

главная

Наши магазины «Таларис» расположены городе Артеме в 15 минутах езды на такси от Аэропорта Владивостока, Приморского края.

Наша обувь, представленная в магазинах «Таларис» пользуется повышенным спросом и огромной популярностью среди покупателей: Владивостока, Уссурийска, Большого камня, Находки и по России, а так же в других городах ведь она сочетает в себе:
  1. превосходное качество;
  2. красивый дизайн;
  3. повышенную комфортность;
  4. высокую прочность;
  5. удобные колодки;
  6. оптимальное сочетание стоимости и качества обуви.
  7. огромный ассортимент моделей обуви, сумок и аксессуаров
  8. удобный график работы и доступность магазинов в Торговых центрах
На обувном рынке нашего города мы занимаемся продажей обуви более 20 лет и постоянно работаем над расширением нашего ассортимента мужской и женской коллекции обуви, мужских и женских сумок, аксессуаров. Сотрудничаем и расширяем список обувных фабрик, выбирая только те фабрики, которые себя зарекомендовали «как надежные» перед нашими покупателями.

Ассортимент наших физических магазинов во всех торговых центрах насчитывает более 10 000 разных моделей обуви, сумок и аксессуаров. Каждые полгода, мы радуем наших покупателей, закупая новые ТОП коллекции мужской и женской обуви, сумок, ремней, которые пользуются повышенной популярностью в России, Казахстане, Белоруссии и выставляем их на витрины наших магазинов в торговых центрах.

С августа 2024 года мы начали внедрять новый формат наших торговых магазинов, плавно интегрирующий офлайн ассортимент товаров «Таларис» в удобный вид онлайн Интернет магазина «Таларис» с продажей мужской и женской обуви, сумок, ремней и доставкой по России. Теперь мы можем радовать наших покупателей, не ограничиваясь только нашим городом.
Наш интернет магазин «Таларис» это не сайт из коробки, скаченный на просторах Интернета или сделанный за месяц, это постоянная индивидуальная разработка и работа специалистов на протяжении нескольких лет, которые сотрудничают с нами или имеют прямое отношение к нашему рабочему процессу.
Многое из задуманного еще находится на этапе разработки или доработки, просим отнестись с пониманием, если в каких-то местах нашего сайта Вы обнаружите ошибки, недочеты или трудности в использовании некоторых модулей сайта, за 2025 год мы постараемся реализовать задуманное на сайте в максимально комфортном для Вас виде.

Выявленные ошибки мы стараемся исправить в кротчайшие сроки, прислушиваемся к просьбам, замечаниям и предложениям наших покупателей.

Будем рады Вашей обратной связи, предложениям, вашим идеям, покупкам и отзывам!

Отзывы покупателей

Ботинки VENSI STUDIO Р56
5
Ботинки VENSI STUDIO Р56
Заказала в начале осеннего сезона. Они мягкие, удобные, идеально сидят на ноге, и за это время нигде не протерлись, несмотря на ежедневные прогулки. Отправляют сдэком очень быстро, пришла посылка за пять дней, быстрее чем wildberries. Цена доступная, качество на высоте — рекомендую!

Туфли MEGLIAS А14
5
Туфли MEGLIAS А14
Туфли — это вообще отдельная история, словом «идеальные» всё сказано! Текстильные белые, лёгкие, будто весишь ноль граммов, даже если торчишь часами на шпильках. Думаю, летом жалеть «счастливицу» в белых туфлях не придётся — и не устанешь, и никаких проблем с погодой не будет. На мой взгляд — просто беспроигрышный вариант!

Бейсболка LF LABEL Х2
3
Бейсболка LF LABEL Х2
Бейсболку заказывал к лету, размер взял по инструкции на сайте.  пришёл товар, и размер не подошёл, большой оказался. Качество хорошее, чёрного цвета в самый раз, но мне кажется, вообще не учли, что размер лучше взять поменьше. Обидненько

Кроссовки PEGADA Е7
4
Кроссовки PEGADA Е7
В целом покупкой довольна. Качество хорошее, кожа приятная. Цена вполне приемлемая. Правда, к колодке пришлось немного привыкать, но теперь носятся удобно. Отличный вариант на весну-осень.

Сандалии VENSI STUDIO Н67
3
Сандалии VENSI STUDIO Н67
Ну… ожидала большего. Чёрный цвет практичный, это да. Кожа вроде натуральная, но жёсткая какая-то. Сандали смотрятся неплохо, но на ноге не так удобно, как представляла. Летний вариант, но долго в них не походишь, натирают. Троечка.

Сандалии RENZONI Л45
4
Сандалии RENZONI Л45
Очень довольна покупкой! Сандалии из искусственной кожи смотрятся стильно, цвет бежевый – универсальный, подходит ко всему. Немножко жестковаты в носке, но, думаю, разносятся. В целом качество хорошее, но хотелось бы больше вариантов расцветки. Летом буду носить с удовольствием!

Кроссовки JONNY FIRE Е11
4
Кроссовки JONNY FIRE Е11
Кроссовки комфортно сидят на ноге, выглядят надёжно. Подошва крепкая, материал держится хорошо. Простые, серьёзные и дружелюбные в носке. Спасибо.

Сапоги FARINNI Х11
4
Сапоги FARINNI Х11
Снова заказываю здесь — совсем недорого и заслуживает внимания и доверия. Сапоги удобные, качественные. Единственный минус — подошва могла бы быть чуть более гибкой. В целом покупкой доволен.

Шапка NORTHCAPS Ф1
5
Шапка NORTHCAPS Ф1
Заказ оформился очень быстро, и шапка пришла точно в срок. Ношу уже несколько недель — качество приятно удивило за такую доступную стоимость. Тепло и комфортно, отлично подходит для прохладной погоды. Очень доволен покупкой и обязательно вернусь за еще чем-нибудь.

Ботинки RIEKER Ю76
4
Ботинки RIEKER Ю76
Заказ оформили быстро, упаковка пришла целая, цена очень приемлемая. Но, видимо, у моего кота на них свои планы – он решил, что это его новая когтеточка. В остальном – отлично, будем носить!

Туфли GERONEA М28
3
Туфли GERONEA М28
Заказала туфли, но, к сожалению, не подошли. Качество хорошее, натуральная кожа приятная на ощупь, но модель сидела не так, как ожидалось. Чёрный цвет универсальный, подошва удобная, но форма не совсем моя. Демисезонный вариант, в целом, неплохой, но пришлось вернуть. Доставка и сервис на уровне, без нареканий.

Ботинки MAGELLAM П16
4
Ботинки MAGELLAM П16
Ботинки нравятся и в целом очень доволен. Приехали быстро в целой упаковке. Для нашей зимы то, что надо: теплые и невероятно удобные. За такую доступную стоимость это просто находка, качество на высоте. Есть нюансы, а в общем обувь качественная и своих денег точно стоит

Шлепки RENZONI Л44
3
Шлепки RENZONI Л44
Смотрятся очень стильно, цвет нейтральный. Носок узковат, но я предполагала. К середине дня поняла, что шлепки начинают немного натирать пятку при ходьбе. В целом на одну летнюю прогулку вполне сносный вариант, но для долгих переходов, увы, не советую.

Шлепки FABIO MORETTI Н6
4
Шлепки FABIO MORETTI Н6
Довольно удобные. Хорошо сидят на ноге, кожа приятная на ощупь. Черный цвет практичный, не маркий. Подошва не скользит, но после нескольких недель носки немного потерлась. В целом, нормальное качество за свою цену. Летом в них комфортно.

Сабо LOLA ANDY И1
5
Сабо LOLA ANDY И1
Заказала белые сабо на лето, пришли очень быстро! Выглядели симпатично, искусственная кожа приятная. Сабо сами понравились, но размер маловат, не угадала. Пришлось вернуть. Сам процесс возврата порадовал – все прошло легко и без задержек, деньги вернули сразу. Спасибо за отличный сервис! Очень удобно, что можно спокойно примерить и вернуть, если что-то не так.

Кроссовки ТОФА Р17
4
Кроссовки ТОФА Р17
Хорошие кроссовки, удобные и легкие. Качество материалов на уровне, цвет соответствует фото. Подошва не скользит, комфортно в летнюю жару. Доставка быстрая, упаковка целая. Рекомендую к покупке.

Сумка POLINA EITEROU К1
4
Сумка POLINA EITEROU К1
В целом доволен покупкой, качество на высоте. Мужская сумка из натуральной кожи смотрится стильно и солидно, черный цвет универсальный. Немного смущают внутренние карманы, не очень удобно расположены. Но в целом вещь добротная, ношу с удовольствием.

Кроссовки SP.LION Ю14
5
Кроссовки SP.LION Ю14
Ну что сказать, мои ноги теперь живут отдельной, более счастливой жизнью! Эта пара оказалась настолько качественной, что я уже подумываю, не переехать ли в них. Стоит своих денег до последней копейки. И да, снова заказываю здесь, потому что зачем искать что-то другое, когда найдено идеальное?

Туфли ROOMAN И16
4
Туфли ROOMAN И16
Получил посылку оперативно, но коробка была в таком состоянии, будто по ней прошлись. Первые впечатления от доставки это, конечно, попортило. Зато сами туфли – огонь! Уже разносил, сидят идеально, очень удобные. Несмотря на мятую упаковку, их однозначно советую приобрести, качество отличное и носятся с удовольствием.

Ботинки RIEKER П76
4
Ботинки RIEKER П76
Нашел то, что искал, и быстрое оформление на сайте Топ! Сами ботинки поначалу показались жестковатыми, пришлось привыкнуть к особенностям колодки, даже немного натирали. Зато сейчас, они сели идеально, ношу с удовольствием. В мороз тепло, не скользят. За такое быстрое оформление на сайте готов простить им этот период притирки, но хотелось бы стоимость поменьше

Новости

