Мужская и женская обувь, сумки, аксессуары с доставкой по России

Наши магазины «Таларис» расположены городе Артеме в 15 минутах езды на такси от Аэропорта Владивостока, Приморского края.

превосходное качество; красивый дизайн; повышенную комфортность; высокую прочность; удобные колодки; оптимальное сочетание стоимости и качества обуви. огромный ассортимент моделей обуви, сумок и аксессуаров удобный график работы и доступность магазинов в Торговых центрах

Наш интернет магазин «Таларис» это не сайт из коробки, скаченный на просторах Интернета или сделанный за месяц, это постоянная индивидуальная разработка и работа специалистов на протяжении нескольких лет, которые сотрудничают с нами или имеют прямое отношение к нашему рабочему процессу.

Наша обувь, представленная в магазинах «Таларис» пользуется повышенным спросом и огромной популярностью среди покупателей: Владивостока, Уссурийска, Большого камня, Находки и по России, а так же в других городах ведь она сочетает в себе:На обувном рынке нашего города мы занимаемся продажей обуви более 20 лет и постоянно работаем над расширением нашего ассортимента мужской и женской коллекции обуви, мужских и женских сумок, аксессуаров. Сотрудничаем и расширяем список обувных фабрик, выбирая только те фабрики, которые себя зарекомендовали «как надежные» перед нашими покупателями.Ассортимент наших физических магазинов во всех торговых центрах насчитывает более 10 000 разных моделей обуви, сумок и аксессуаров. Каждые полгода, мы радуем наших покупателей, закупая новые ТОП коллекции мужской и женской обуви, сумок, ремней, которые пользуются повышенной популярностью в России, Казахстане, Белоруссии и выставляем их на витрины наших магазинов в торговых центрах.С августа 2024 года мы начали внедрять новый формат наших торговых магазинов, плавно интегрирующий офлайн ассортимент товаров «Таларис» в удобный вид онлайн Интернет магазина «Таларис» с продажей мужской и женской обуви, сумок, ремней и доставкой по России. Теперь мы можем радовать наших покупателей, не ограничиваясь только нашим городом.Многое из задуманного еще находится на этапе разработки или доработки, просим отнестись с пониманием, если в каких-то местах нашего сайта Вы обнаружите ошибки, недочеты или трудности в использовании некоторых модулей сайта, за 2025 год мы постараемся реализовать задуманное на сайте в максимально комфортном для Вас виде.Выявленные ошибки мы стараемся исправить в кротчайшие сроки, прислушиваемся к просьбам, замечаниям и предложениям наших покупателей.Будем рады Вашей обратной связи, предложениям, вашим идеям, покупкам и отзывам!